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Piden información sobre accidentes navales y portuarios en Rosario
📰 Trabajo de riesgo para aumentar ganancia ajena - Clone
El Concejo busca conocer los controles en el puerto. Advierten por el impacto de la desregulación, mientras Rosario se posiciona como primer polo agroexportador.
Por
Ignacio Cagliero
15 de junio de 2026 - 21:00
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Una seguidilla de accidentes puso el foco en las condiciones de seguridad portuaria.
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