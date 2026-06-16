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El miércoles 17 a las 19, en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo
Ediciones Ciudad de las Artes presenta libros sobre Mahler y Puccini
Se trata de “Comentarios sobre Mahler”, de Julio Palacio, y “Puccini en la Argentina, Uruguay y Brasil - junio-agosto de 1905″, de Daniel Varacalli Costas y Gustavo Gabriel Otero.
Por
Santiago Giordano
16 de junio de 2026 - 18:45
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Daniel Varacalli Costas y Julio Palacio, autores de los libros.
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