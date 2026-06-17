Mundial 2026: el fixture de la 2ª fecha

Aficionados de Argentina animan previo al partido ante Argelia

FOTODELDÍA GR2176. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- Aficionados de Argentina participan en un banderazo este lunes, previo al partido contra Argelia durante el Mundial de la FIFA 2026, en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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