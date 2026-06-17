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Siempre tengo a mi lado a mi Dios: naturaleza colectiva de una banda al compás de Messi
El partido contra Argelia como ensayo de una tesis fallida: Argentina no juega mejor sin el Diez. Scaloni convirtió a Messi en uno más sin dejar de permitirle ser Messi.
Por
Pablo Amalfitano
17 de junio de 2026 - 20:05
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Lionel Messi, otra actuación brillante en un equipo que luce y le permite lucirse.
ROBERTO SCHMIDT. AFP
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