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Buenos Aires|12

Los préstamos millonarios también fueron para integrantes del gabinete de San Isidro

Crece el escándalo por los créditos hipotecarios para libertarios

Ramón Lanús y otros funcionarios tomaron más de $400 millones. Ninguna de las solicitudes de ATE fue aprobada aún.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Banco Nacion
Los créditos otrogados por el Banco Nación, en el ojo de la tormenta. Archivo -

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