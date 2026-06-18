La Casa Rosada tuvo que ceder en el Congreso para salvar a Adorni

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La Libertad Avanza decidió paralizar la actividad en el Senado y evitar una sesión en la que se iba a tratar el proyecto del peronismo para destituir al jefe de Gabinete.
Por
Paula Marussich
18 de junio de 2026 - 1:10
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SILVANA SAFENREITER. NurPhoto via AFP
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