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Deportes

A unas cuadras de la fiesta estadounidense, reina la desigualdad

📰 Cuando el Mundial no alcanza para tapar

Muy cerca de uno de los puntos de reunión más concurridos para ver los partidos, la ciudad que hospeda a la Selección Argentina revela su cara más injusta.

Por Cristian Dellocchio
Fan Fest Mundial 2026
Mientras miles miraban el partido, a unas cuadras había desolación. Sin Credito

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