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Deportes

Diálogo futbolero con el escritor mexicano sobre la Copa del Mundo

Juan Villoro: “En México hay descontento con el Mundial”

Acaba de publicar el libro futbolero Los héroes numerados; y, en esta nota, habla acerca del ninguneo hacia su país por parte de una FIFA a merced de los Estados Unidos.

Alejandro Duchini
Por Alejandro Duchini
Villoro
Escritor y futbolero Juan Villoro; acaba de publicar Los héroes numerados y habla sobre el Mundial en México. Archivo -

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