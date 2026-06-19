Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Nueva muestra en Contraviento

“La casa cuenta” de Andrea Almada

Gentileza -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La batalla por el sello

El PRO Salta vuelve a las urnas tras 9 años de intervención

Por Maira López
El viento zonda reavivó el incendio

Fuego en Cafayate: las llamas obligaron a cortar la ruta nacional 68

El querellante cuestionó que la custodia recaiga sobre la denunciante

Abogado denunciado por violencia de género ya no tiene restricciones judiciales

Juicio abreviado

Condena de 9 años y medio para un hombre que abusó de tres niñas

Exclusivo para

El Presidente tensiona al límite la relación con los aliados

Milei respalda a Adorni y desafía al Congreso

Por Paula Marussich
La Vicepresidenta confirmó la asistencia al acto que también contará con Milei

Interna en el Día de la Bandera

Por Melisa Molina
Según el QS World University Rankings

La UBA se mantiene entre las 100 mejores del mundo y lidera en América Latina

Opinión

Lo que perdió y lo que gana Trump con el acuerdo EE.UU.-Irán

Por Daniel Kersffeld

El País

Para que justifique sus ingresos

ARCA intimó a Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni

El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni

Francisco Adorni y el colmo del contador público

Por Irina Hauser
El Presidente tensiona al límite la relación con los aliados

Milei respalda a Adorni y desafía al Congreso

Por Paula Marussich
La Vicepresidenta confirmó la asistencia al acto que también contará con Milei

Interna en el Día de la Bandera

Por Melisa Molina

Economía

Anticipos financieros de Nación para Entre Ríos, Jujuy y Santa F

Transferencias a provincias amigas

Por Mara Pedrazzoli
Concentración en el mercado de las telecomunicaciones

Telecom absorbe Telefónica pero cederá negocios

Favorecido por las exportaciones en energía, agro y minería

Superávit comercial récord

Por la baja del precio en el petróleo

Calma en los mercados

Sociedad

Por la baja de la natalidad, que dejará a menos niños sin matrícula

Los jardines de infantes llegarían al 100% de cobertura en 2027

Un operativo sin precedentes

Histórica donación de órganos en Mar del Plata: un solo paciente permitió ocho trasplantes

Según el QS World University Rankings

La UBA se mantiene entre las 100 mejores del mundo y lidera en América Latina

En una audiencia se derogaron 17 leyes y 19 ordenanzas

Legislatura: aprueban la “Ley hojarasca” de LLA y autorizan el endeudamiento para la Línea F de subte

Por Santiago Brunetto

Deportes

El seleccionado anfitrión se clasificó a los 16avos de final

Mundial 2026: México se impuso ante Corea del Sur y pasó de fase

Empate 1-1 que complica a ambos pensando en la clasificación

Checos y sudafricanos repartieron errores y puntos en Atlanta

Los helvéticos golearon 4-1 a Bosnia con tres tantos de sus suplentes

Suiza tenía los goles guardados en el banco

Todos los goles, todos

Por Juan José Panno