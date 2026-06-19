Una estrategia para combatir la violencia de género en espacios públicos
Esta semana, la colectiva Socorro Rosa Jujuy, junto con Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Colectivo Fuerza Feminista y Espacios de Activismo Feminista y Popular (EAFYP), presentaron ante la Comisión de Igualdad de Género de la Legislatura provincial de Jujuy, el proyecto Puntos Lila, un dispositivo pensando contra las violencias machistas, la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ y con la mirada puesta en la promoción efectiva de los derechos de mujeres y diversidades.