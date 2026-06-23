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El País

Transferencia de 200 mil dólares

Citan a declarar a Espert por lavado de dinero vinculado a Fred Machado

Jose Luis Espert-08/10/2025
Jose Luis Espert Jose Luis Espert NA

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