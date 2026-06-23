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La historia del presente

Marcelo Justo
Por Marcelo Justo
US President Donald Trump speaks with the press aboard Air Force One as he flies from Joint Base Andrews in Maryland to Eau Claire, Wisconsin, June 5, 2026. President Trump is traveling to Chippew Falls, Wisconsin, to attend a rountable on agriculture. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
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