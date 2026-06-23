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Rosario|12

Otro salto en la tasa de desocupación en el Gran Rosario

Los nuevos empleos no alcanzan

La desocupación saltó más de un punto en el Gran Rosario. Archivo -

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