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Sociedad

Contra la violencia institucional

Organizarse para resistir: así funcionan los “apaga lacrimógenas” que le pusieron el pecho a la represión en el Congreso

En medio de la violencia de los embates de las fuerzas de seguridad, un grupo de jóvenes organizó puntos de autodefensa para desactivar las bombas de gases lacrimógenos.

Por Manuela Tobía
Resistencia en las afueras del Congreso. Los "apaga lacrimógenas" defendieron a los manifestantes durante la represión de Alejandra Monteoliva. Capturas de Video

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