El amparo es de alcance colectivo y alcanza a miles de personas en esa situación
Un fallo de la Justicia Federal ordena a Incluir Salud y a PAMI a regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad
El juez Miguel Vaca Narvaja la demora injustificada configura “un acto arbitrario e ilegal” y conminó al Ministerio de Salud a cumplir de forma inmediata la legislación vigente. La Justicia constató varios casos en los que las demoras alcanzaron hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados.