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Cultura

Reconocimiento internacional

Cinco argentinos fueron invitados a integrar la Academia de Hollywood y podrán votar en los Premios Oscar

En un contexto de ajuste y desfinanciamiento del cine nacional, la distinción vuelve a poner en primer plano el prestigio y la proyección internacional de la industria audiovisual argentina.

La Academia de Hollywood invitó a Rosario Suárez, Julia Solomonoff, Pablo Grillo, Marisa Amenta y Santiago Fillol a formar parte de su organización como nuevos miembros votantes. Imagen Web

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