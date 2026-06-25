Ecuador y una clasificación épica que no fue de casualidad

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El equipo de Sebastián Beccacece se repuso de un golpe tempranero y construyó un triunfo histórico para el país tricolor. Los germanos tenían el primer puesto asegurado.
25 de junio de 2026 - 23:01
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Gonzalo Plata metió la pata para anticipar a Neuer y logró lo que parecía imposible.
EFE. EFE
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