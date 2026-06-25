Imágenes de la devastación por los terremotos en Venezuela

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25 de junio de 2026 - 14:48
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas
Ronald Pena R.. EFE
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