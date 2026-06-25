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Buenos Aires|12

Día Internacional de las Pymes

Kicillof le hizo un guiño a los empresarios y propuso “políticas de Estado que piensen para adelante”

En la CAME, el gobernador fulminó a las políticas económicas de Javier Milei. Dijo que el futuro de la Argentina “es con las pymes”.

Axel Kicillof CAME Prensa

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