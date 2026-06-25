Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 25 de junio de 2026
-1min
Sismo en Venezuela: hay 164 muertos confirmados y siguen las tareas de rescate
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Ecuador vs. Alemania, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 25 de junio de 2026
-1min
Sismo en Venezuela: hay 164 muertos confirmados y siguen las tareas de rescate
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Ecuador vs. Alemania, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Radio 750
Inversión local frente al ajuste de Milei
La Matanza utiliza la IA contra la inseguridad
A través del Sistema Multiagencia, el municipio agiliza la intervención ante delitos o siniestros en la vía pública.
25 de junio de 2026 - 15:05
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
La Matanza
Prensa -
Últimas Noticias
Inversión local frente al ajuste de Milei
La Matanza utiliza la IA contra la inseguridad
Se define el Grupo E
Mundial 2026: A qué hora juegan Ecuador vs. Alemania, dónde verlo y posibles formaciones
Se define el Grupo E
Mundial 2026: A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil, dónde verlo y posibles formaciones
En una carta a Mauricio Macri
Esteban Bullrich renunció al PRO por “la protección brindada a Manuel Adorni”
Exclusivo para
Habían sido arrestados mientras transportaban ayuda humanitaria a Gaza
Deportaron a los activistas argentinos detenidos en Libia
Informe de balanza de pagos del Indec
Crece la deuda, también la fuga
Caputo instó a los empresarios a asumir más riesgos
Perder el miedo a que salga mal
Beirut acusó a Israel de volver a violar en alto el fuego
Israel volvió a bombardear Líbano
El País
En una carta a Mauricio Macri
Esteban Bullrich renunció al PRO por “la protección brindada a Manuel Adorni”
Dejó afuera a María Verónica Michelli
Javier Milei nombró nuevos jueces y empezó a moldear el sistema de justicia
Por
Luciana Bertoia
Entre negociaciones y discusiones reglamentarias
Se cayó la sesión en el Senado y Adorni gana más tiempo
Un pago casi simbólico
El bono para los jubilados cumple otro mes congelado en apenas 70 mil pesos
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 25 de junio de 2026
Informe de balanza de pagos del Indec
Crece la deuda, también la fuga
Aún con regalos impositivos y favores a empresas, los desembolsos no aparecen
Javier Milei en el país donde nadie invierte
Por
Leandro Renou
Caputo instó a los empresarios a asumir más riesgos
Perder el miedo a que salga mal
Sociedad
Denuncian hostigamiento y persecución
Detuvieron a Georgina Orellano, referente del Sindicato de trabajadoras Sexuales
Desvalijó la casa de un hombre de 60 años
Detuvieron a una “viuda negra” en Ezeiza: trabajaba en la Policía de la Seguridad Aeroportuaria
El tránsito está parcialmente cortado
Tiroteo en Autopista 9 de Julio Sur: quisieron asaltar a un motociclista, se defendió y mató a un delincuente
Frío en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 25 de junio
Deportes
Se define el Grupo E
Mundial 2026: A qué hora juegan Ecuador vs. Alemania, dónde verlo y posibles formaciones
Se define el Grupo E
Mundial 2026: A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil, dónde verlo y posibles formaciones
Cierra la fase de grupos
Los clasificados y cruces confirmados de 16avos. del Mundial 2026
A dos días de enfrentar a Jordania
La agenda de la Selección: festejos de cumpleaños, entrenamiento y vuelo a Dallas