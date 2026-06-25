Más de 1400 chicos de Vicente López realizaron la promesa a la bandera en Tecnópolis

Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Curazao vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
31 min
Mundial 2026: A qué hora juegan Paraguay vs. Australia, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Japón vs. Suecia, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Estados Unidos vs. Turquía, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Túnez vs. Países Bajos, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Sismo en Venezuela: hay 188 muertos confirmados y siguen las tareas de rescate
-1min
Ecuador vs. Alemania en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
31 min
Curazao vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
31 min
Mundial 2026: A qué hora juegan Paraguay vs. Australia, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Japón vs. Suecia, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Estados Unidos vs. Turquía, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Túnez vs. Países Bajos, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Sismo en Venezuela: hay 188 muertos confirmados y siguen las tareas de rescate
-1min
Ecuador vs. Alemania en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
31 min
Curazao vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
31 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Más de 1400 chicos de Vicente López realizaron la promesa a la bandera en Tecnópolis
25 de junio de 2026 - 21:21
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Más de 1400 chicos de Vicente López realizaron la promesa a la bandera en Tecnópolis
prensa
Temas en esta nota:
Vicente López
Últimas Noticias
Con el salario promedio no alcanza ni para una sola compra familiar
Llenar el changuito ya cuesta más de $1 millón
Por
Leandro Renou
Una legisladora oriunda de Olavarría reemplazará a Laura Aloisi, del MDF de Azul
La Cámpora movió el banco y recuperó una lugar en Diputados
Por
María Belén Robledo
Más de 1400 chicos de Vicente López realizaron la promesa a la bandera en Tecnópolis
Un cruce con cuentas sin saldar
Argelia-Austria: ¿Revancha o pacto?
Por
Ariel Greco
Exclusivo para
Habían sido arrestados mientras transportaban ayuda humanitaria a Gaza
Deportaron a los activistas argentinos detenidos en Libia
Informe de balanza de pagos del Indec
Crece la deuda, también la fuga
Caputo instó a los empresarios a asumir más riesgos
Perder el miedo a que salga mal
En una conferencia organizada por una fundación israelí
Milei se reunirá con Flávio Bolsonaro, principal rival electoral de Lula
El País
Fallo del máximo tribunal
La Corte Suprema le ordena al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario
Por
Vardan Bleyan
Un límite judicial al Gobierno
La Cámara Federal platense ordenó no reprimir las jornadas por Darío y Maxi
Por
Luciana Bertoia
La tierra no se entrega: se defiende
Por
Jorge Sola
En una carta a Mauricio Macri
Esteban Bullrich renunció al PRO por “la protección brindada a Manuel Adorni”
Economía
Con el salario promedio no alcanza ni para una sola compra familiar
Llenar el changuito ya cuesta más de $1 millón
Por
Leandro Renou
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 25 de junio de 2026
Informe de balanza de pagos del Indec
Crece la deuda, también la fuga
Aún con regalos impositivos y favores a empresas, los desembolsos no aparecen
Javier Milei en el país donde nadie invierte
Por
Leandro Renou
Sociedad
Más de 1400 chicos de Vicente López realizaron la promesa a la bandera en Tecnópolis
El partido se jugará durante el "Fin de semana del Orgullo" en Seattle
La FIFA permitirá banderas LGBT+ en Irán - Egipto
Fue detenida por protestar por la muerte de otra trabajadora sexual
Liberaron a Georgina Orellano
La canícula ha dejado récords de temperaturas en varios países para un mes de junio
Más de 100 millones de europeos, sofocados por una mortífera ola de calor
Deportes
Boca sumó su primer refuerzo
Por qué Leandro Lozano fue tendencia en Google
Este viernes, Francia y Noruega van por la cima del Grupo I
Mundial 2026: el Uruguay de Bielsa se juega la ropa con España
Un cruce con cuentas sin saldar
Argelia-Austria: ¿Revancha o pacto?
Por
Ariel Greco
Este fin de semana se corre el Gran Premio de Austria
Fórmula 1: Colapinto volverá a girar en Spielberg