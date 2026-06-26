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Buenos Aires|12

El sur también existe

En la Sexta buscan revivir el vecinalismo para alzar la voz de los intendentes

Un grupo de jefes comunales del sur de la provincia arman una agenda de temas a resolver. Quieren evitar la centralización y piden pista de cara al 2027.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Intendentes Pablo Garate (Tres Arroyos), Matías Nebot (Pigüé) Carlos Bevilacqua (Villarino)
Pablo Garate (Tres Arroyos), Matías Nebot (Pigüé) Carlos Bevilacqua (Villarino) Prensa -

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