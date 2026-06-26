Feministas del Abya Yala y comunicadores populares en territorio boliviano
Una delegación de activistas feministas y comunicadores populares recorrió Bolivia para romper el cerco informativo del gobierno neoliberal de Rodrigo Paz. El alarmante informe de un territorio donde los grupos parapoliciales, el racismo, la violencia sexual y la suspensión de garantías constitucionales intentan disciplinar los cuerpos de las mujeres y la organización comunitaria, que resiste en las calles y en los bloques.