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Deportes

Viernes de prácticas libres

Franco Colapinto en Austria: “Tenemos mejoras”

En el primer entrenamiento, el pilarense quedó 8°, pero no mantuvo el ritmo en la segunda tanda de pruebas. Mañana será la clasificación.

Franco Colapinto en Austria IG Colapinto

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