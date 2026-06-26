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Países Bajos despachó a Túnez y se las verá con Marruecos

Mundial 2026: al final, Suecia y Japón quedaron a mano en Dallas

Los nipones se las verán con Brasil en los 16avos, los escandinavos deben esperar.

Sweden's midfielder #24 Elliot Stroud, Japan's forward #11 Daizen Maeda and Sweden's defender #05 Gabriel Gudmundsson fight for the ball during the 2026 World Cup Group F football match between Japan and Sweden at the Dallas Stadium in Arlington on June 25, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Mundial 2026. No hubo ventajas entre japoneses y suecos. AFP. AFP

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