Selección: Argentina viaja a Dallas y cierra su primera etapa en el Mundial

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El equipo que lidera Lionel Scaloni tuvo un nuevo asado en la concentración, antes de dejar Kansas City. Este viernes el entrenador hablará en conferencia de prensa.
26 de junio de 2026 - 14:46
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