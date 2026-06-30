Aumentan las jubilaciones en julio: en cuánto queda el haber mínimo

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La suba también impacta en la prestación Básica Universal, en la PUAM y en las asignaciones familiares. Los nuevos montos y topes.
30 de junio de 2026 - 12:15
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