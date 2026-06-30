Qué pasa Doc

Dirigida por Peter Bogdanovich, fue estrenada en 1972, con los protagóicos de Ryan O’Neal y Barbra Streisand. Un despistado profesor de música que viaja a San Francisco con su novia para participar de una convención, presentar una revolucionaria investigación sobre el rock and roll en un concurso y obtener una beca de investigación. Allí conoce a una joven vital y despreocupada con la que vivirá las situaciones más disparatadas, con referencias en el cine de Buster Keaton y Harold Lloyd (A las 20, en Cine Club Rosario.)

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