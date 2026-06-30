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Dos detenidos por el crimen del policía Damián López en Carcarañá

El fútbol del interior desborda de violencia

El efectivo fue atacado con una piedra tras la final de la Liga Cañadense, cuyos partidos son catalogados de “altísimo riesgo” por el Ministerio de Seguridad.

José Maggi
Por José Maggi
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