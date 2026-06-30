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Fueron hallados en fosas comunes
Inhumaron en Guatemala a 68 indígenas víctimas de la guerra civil
30 de junio de 2026 - 10:51
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Inhumaron en Guatemala a 68 indígenas víctimas de la guerra civil
A man burns incense during the burial of people killed during the internal armed conflict (1960-1996), at a cemetery in Pacoj village, San Martin Jilotepeque, Guatemala on June 29, 2026. The remains of 68 Indigenous people -- victims of the 36-year internal armed conflict -- were buried on June 29, 2026. According to the Commission for Historical Clarification, more than 200,000 people were killed or disappeared in the civil war. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)
JOHAN ORDONEZ. AFP
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