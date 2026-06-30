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Buenos Aires|12

El ministro Kreplak se refirió a la crisis de la obra social

La Provincia reclama a los municipios por un déficit de 10 mil millones en el IOMA

El ministro de Salud sostuvo que hay “operaciones” contra la obra social y dijo que la mayor fuente de desfinanciamiento son las comunas.

El gobierno provincial expuso los números y esquemas de funcionamiento que golpean a la obra social provincial.

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