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Jornada negra para el tenis argentino en el All England Club

Wimbledon: Fran Cerúndolo se despidió rápido frente a Munar

En primera ronda también cayeron Burruchaga, Etcheverry y la rosarina Podoroska.

Argentina's Francisco Cerundolo returns to Spain's Jaume Munar during their men's singles first round tennis match on the second day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on June 30, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Fran Cerúndolo. El bonaerense no pudo con la contundencia del español Munar. AFP. AFP

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