El desprecio

Con dirección de Jean-Luc Godard y las actuaciones de Brigitte Bardot y Michel Piccoli, El desprecio cuenta la historia de un productor de cine americano encarga al director Fritz Lang dirigir la adaptación al cine de la Odisea de Homero. Al no gustarle el resultado, pide su modificación al autor teatral Paul Javal. Las actitudes de la esposa de Paul cambiarán, en esta película estrenada originalmente en 1963 y reestrenada ahora (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

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