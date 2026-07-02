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Más derivaciones judiciales del proyecto de Javkin para la costa norte
El parque acuático suma ahora una causa penal
Mientras un juez civil define si mantiene frenada la obra, un fiscal investiga una denuncia por posible incumplimiento de deberes de funcionario público.
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Luis Bastús
02 de julio de 2026 - 03:15
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El proyecto municipal para la zona de la Rambla Cataluña generó varias presentaciones judiciales en contra.
Prensa Municipalidad
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