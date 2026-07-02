Femicidio de la ex concejal en Mendoza: dictaron la prisión preventiva para el hijo mayor de la víctima

Margarita Gutiérrez, la docente jubilada y ex concejal de 72 años que fue hallada sin vida en su vivienda de Junín, en la provincia de Mendoza

Margarita Gutiérrez, la docente jubilada y ex concejal de 72 años que fue hallada sin vida en su vivienda de Junín, en la provincia de Mendoza

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