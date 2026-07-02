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INFANCIAS. ITO, Teatro para bebés vuelve a escena

Disfrute para los más chicos

Ito, teatro para bebés
Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro protagonizan ITO. Gentileza -

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Largometraje mexicano dirigido por Fernando Eimbcke

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El Gobierno se despega del exjefe de Gabinete

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Los consumos del exjefe de Gabinete exceden largamente sus ingresos salariales

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Por Irina Hauser
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En busca de la titularidad de las propiedades de Andréz Vázquez en Miami

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La crisis se ve en la recaudación

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El saldo oficial es de 2.295 muertos y alrededor de 50.000 desaparecidos

Venezuela ya no busca sobrevivientes

Tiros en el aula

Un estudiante de Cutral Co llevó un arma a la escuela y un adolescente resultó herido

Por Santiago Brunetto

Femicidio de la ex concejal en Mendoza: dictaron la prisión preventiva para el hijo mayor de la víctima

Deportes

Países Bajos se fue del Mundial traicionando el histórico estilo de la Naranja Mecánica

La muerte definitiva del fútbol total

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El conjunto europeo perdía 2-0 y le ganó 3-2 a Senegal en tiempo suplementario

Bélgica logró una clasificación épica y también polémica

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