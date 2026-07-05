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Cultura

"Splat!"

Cómo es el nuevo disco de Deep Purple

El 24° álbum de la veterana banda británica es fiel a la leyenda, valiéndose de hard rock virtuoso con dosis de lirismo.

Cristian Vitale
Por Cristian Vitale
Deep Purple
Deep Purple se presentará en el Movistar Arena el 10 de diciembre. Gentileza -

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Milei se gasta 2000 millones de dólares en subsidios a empresas mientras la mora de los hogares es récord

El regalo del RIGI y las familias quebradas

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Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,

El Banco Central refinancia toda la deuda REPO

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