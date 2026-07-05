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Economía

Milei se gasta 2000 millones de dólares en subsidios a empresas mientras la mora de los hogares es récord

📰 El regalo del RIGI y las familias quebradas

El Gobierno da beneficios impositivos con los que se podría aumentar 12 veces el presupuesto del Garrahan, casi 180 por ciento en Ciencia y cubrir el financiamiento universitario.

Por Leandro Renou
Mineria Cielo Abierto
Mineria Cielo Abierto Las mineras son las más beneficiadas por la quita de impuestos y no generan puestos de trabajo Telam

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CINE Se estrena "Dos pianos", lo nuevo de Arnaud Desplechin, con Charlotte Rampling

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¿Quién se apropia de los beneficios?

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Los incendios forestales empezaron un mes antes de lo normal en Europa

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