“Lo que está en juego es la tierra”

JUNIO 25:La cúpula de la CGT confirmó, tras una reunión de Consejo Directivo, que planifica un paro general junto a las dos CTA aún sin fecha estipulada

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 25:La cúpula de la CGT confirmó, tras una reunión de Consejo Directivo, que planifica un paro general junto a las dos CTA aún sin fecha estipulada y que la medida estará precedida por protestas sectoriales, como asambleas, manifestaciones y acciones en los medios. Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Octavio Argüello (Camioneros) FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

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