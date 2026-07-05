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Messi está en su sexto Mundial, pero... ¿hay que descartarlo para el 2030?
📰 Una construcción que crece en tiempo real
La séptima Copa del Mundo del astro se fabrica día a día, entre la evolución declarativa y la decisión de pensar el retiro con el cuerpo y no con la cabeza.
Por
Pablo Amalfitano
05 de julio de 2026 - 21:00
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Messi nunca confirmó que iba a jugar el Mundial y lleva siete goles en cuatro partidos
Zhang Chen
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