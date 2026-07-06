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Radio 750

"Hay como mínimo 15 mil"

Buenos Aires, explotada de personas en situación de calle

El director de Proyecto 7 contó por Radio 750 cómo es que, según su perspectiva, cada vez hay más personas sin hogar en las grandes ciudades.

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