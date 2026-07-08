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Rosario|12

Murió a las 91 años, Pascual Oscar Guerrieri

El jefe del circuito represivo del Ejército

El primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Rosario se sintetizó en su apellido. Pero jamás aportó información sobre el destino de las personas desaparecidas.

José Maggi
Por José Maggi

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