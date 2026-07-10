Se cumplieron 210 años de la Declaración de la Independencia
Sáenz respaldó el diálogo con Milei, mientras en Salta crecen los reclamos por el ajuste
El gobernador celebró que Javier Milei volviera a hablar de federalismo y ratificó que sólo acompañará las iniciativas nacionales que beneficien a Salta. En la capital salteña, Antonio Marocco y Emiliano Durand combinaron llamados al diálogo con reclamos por el impacto del ajuste nacional. En ese marco, el Pueblo Lule exigió el veto de una ley que considera lesiva para su territorio.