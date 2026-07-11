Aleart no lee Página/12

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Alberto De Albuquerque, Sylvia Estela Pettigrew Moore

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Es por los daños en la ex Central de Policía durante la dictadura militar

Investigan a funcionarios de Jujuy por destruir un centro clandestino

Por Ailín Bullentini
El volante central fue determinante en los últimos partidos de la Selección

Paredes, astucia y solidez en el medio

Por Gustavo Grazioli
La lowcost cancela viajes y el Gobierno mira para otro lado

Flybondi, sin vuelos ni control estatal

Evitará reunirse con Lula Da Silva

Milei refuerza su alianza ultraderechista y viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

El País

Es por los daños en la ex Central de Policía durante la dictadura militar

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El exsenador había ingresado al país con una mochila con más de 200 mil dólares

Kueider asegura que “no cometió ningún delito” en el final del juicio en Paraguay

Economía

En junio volvieron a bajar las ventas y los niveles de financiamiento

Menos consumo y el crédito sigue cayendo

Una defensa "teórica" de la desregulación a ultranza

La economía de Milei, a contramano de los países exitosos

Por Mara Pedrazzoli
Encuentro con empresarios azucareros en Tucumán

Villarruel se desmarca de Milei y se alinea con las provincias por los biocombustibles

La industria nacional que podría producir para Vaca Muerta, la minería y el campo queda al margen de su crecimiento explosivo

Primarización al palo

Por David Cufré

Sociedad

"Hubo pánico, gritos y alaridos"

Vuelo terrorífico: se desprendió la ventanilla de un avión en el aire y casi provoca una tragedia

Un informe de un sitio de escorts habla de "picos de consumo" después de los partidos

El triunfo de la Selección los pone mimosos

La pieza con la que nacieron la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"

Subastan la pelota con la que Maradona anotó sus históricos goles ante Inglaterra en México 86

Es uno de los más graves que ha sufrido España

Hay doce muertos y 23 desaparecidos por un incendio forestal en Almería

Por Elena Llorente

Deportes

Suiza: Ellos y nosotros

Por Juan José Panno
Para sufrir menos y seguir siendo felices

La Selección va contra Suiza en Kansas City en busca de las semis

Por Cristian Dellocchio
El volante central fue determinante en los últimos partidos de la Selección

Paredes, astucia y solidez en el medio

Por Gustavo Grazioli
El equipo de De la Fuente salió victorioso de Los Angeles

Mundial 2026: España superó sobre el final a Bélgica y jugará las semifinales contra Francia

Por Fabio Lannutti