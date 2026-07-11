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Grave ataque del Gobierno nacional a una actividad universitaria
La libertad académica cuestionada por Milei
El Presidente calificó de “aberración” un documental sobre Palestina proyectado en Humanidades y Artes. Bartolacci evitó responder.
11 de julio de 2026 - 03:17
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"La gran Palestina", película del cineasta Rafael Range.
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