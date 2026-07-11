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Economía

Arranca la temporada de presentación de balances en Wall Street

📰 Señales mixtas desde los mercados globales

La incertidumbre geopolítica volvió a marcar el pulso de las plazas financieras internacionales, aunque sobre el cierre de la semana predominó un clima de mayor calma.

Produccion Petroleo
Se espera una lenta recomposición de la oferta petrolera. AFP

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