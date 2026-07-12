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Uno de los grandes mitos de la vida económica de los EE.UU.

250 años de capitalismo de Estado estadounidense

El verdadero secreto del éxito económico estadounidense no es un compromiso dogmático ni con el mercado ni con el Estado: es la disposición pragmática a usar ambas cosas.

Shang-Jin Wei
Por Shang-Jin Wei
Obreros NY
"Almuerzo sobre un rascacielos" es la famosa foto tomada durante una construcción en el Rockefeller Center de Nueva York, en 1932. Imagen Web

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