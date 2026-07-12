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Ficción Sí/ no

Oír las olas romper

Entre 1897 y 1908, Virginia Woolf está naciendo. Podemos seguirla con el foco puesto en una escritora -la principiante Virginia Stephen- volcada al descubrimiento de su propio lenguaje.

Mara Althaus
Por Mara Althaus
Virginia Woolf Escritora Archivo -

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