Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

De cara a la semifinal de este miércoles ante Inglaterra

Mundial 2026: Argentina se va de Kansas City y recala en Atlanta

La Selección se entrenó antes de viajar y el técnico Scaloni no dio indicios del equipo.

PRENSA AFA mundial 2026 seleccion argentina julian alvarez
Mundial 2026. Julián Alvarez recuperó su nivel y es clave en la Selección. PRENSA AFA

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La ley colombiana establece que la toma de posesión sea ante el Congreso

Petro prohíbe que De la Espriella asuma la presidencia en un cuartel militar

Transporte a la baja

Más uso de servicios públicos

El barril de Brent subió 9 por ciento en un solo día

Nuevo salto del petróleo: temor al impacto inflacionario

De cara a la semifinal de este miércoles ante Inglaterra

Mundial 2026: Argentina se va de Kansas City y recala en Atlanta

Exclusivo para

Un estudio de la Universidad de San Andrés refleja lo peor del gobierno de Milei

Aumenta la preocupación por los bajos salarios

Teherán cerró el estrecho de Ormuz y atacó bases estadounidenses

EE.UU. e Irán escalan la tensión en Medio Oriente

Ante el creciente bloqueo económico y petrolero estadounidense

Cuba denuncia la estrategia de agresión de Estados Unidos

La autonomía que inquieta a los Milei

Bullrich, en “campaña permanente”: redes sociales y recorridas para desmarcarse de la Rosada

Por Werner Pertot

El País

Le incautaron más de $US 2 millones y drogas

Causa ARSAT: Facundo Leal presentó un escrito y se negó a declarar

La próxima batalla legislativa del oficialismo

Milei busca blindar por ley el modelo libertario y reunió a su tropa para avanzar con la reforma del Banco Central

Por Natalia López Gómez
Mandó los pliegos de Bertuzzi y Yadarola

Milei definió sus candidatos y apuesta a controlar la Cámara Federal

Por Luciana Bertoia
Fallo de la Justicia de Paraguay

Condenan a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider

Economía

Transporte a la baja

Más uso de servicios públicos

El barril de Brent subió 9 por ciento en un solo día

Nuevo salto del petróleo: temor al impacto inflacionario

"Interrupción de la tendencia de recuperación", dicen empresarios

La construcción volvió a caer el mes pasado

El más bajo nivel de envío al mercado en 10 años

Sigue cayendo la faena bovina

Sociedad

Un hallazgo que aporta pistas sobre el origen de la vida

Encontraron azúcar entre las estrellas

"Nos morimos de frío"

Marcha de estudiantes de San Isidro a la Municipalidad por falta de estufas

El fuego ya destruyó mil hectáreas

Un incendio arrasa el bosque de Fontainebleau, cerca de París

Un horror parecido a Cromañón

Al menos 28 muertos al incendiarse un bar en Bangkok

Deportes

De cara a la semifinal de este miércoles ante Inglaterra

Mundial 2026: Argentina se va de Kansas City y recala en Atlanta

Cuarenta años después de la gesta en Ciudad de México

Argentina va con la histórica casaca alternativa ante Inglaterra

Las academias en las afueras de París se convirtieron en la mejor cantera del mundo

FFF: Fábrica de futbolistas franceses

Por Pablo Vignone
Sólo un partido de fútbol, pero con condimentos para todos los gustos

Argentina-Inglaterra, el sueño diferido de una generación

Por Pablo Amalfitano