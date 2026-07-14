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Rosario|12

Reclamo de trabajadores cesanteados de la firma Brío

Bríos renovados para dar la pelea

Los 60 despedidos de la empresa de transporte de carga esperan la conciliación del Ministerio de Trabajo provincial.

Trabajadores despedidos reclaman de manera "urgente" el pago de salarios adeudados. Imagen Web

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